В Новосибирске этим летом планируют благоустроить несколько рекреационных зон

В областном центре приступили к реализации программы «Зеленый город». Этим летом планируется провести работы по благоустройству нескольких городских парков.

Накануне в Новосибирске был сделан первый шаг по облагораживанию площади Маркса. Кроме того, ведутся подготовительные работы к реализации самого крупного проекта в рамках приоритета «Зеленый город» — благоустройству Михайловской набережной. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, итоги объявленного конкурса планируется провести в июле и уже тогда приступить к работам.

Однако помимо набережной Оби в Новосибирске как проходит, так и планируется благоустройство еще нескольких площадок.

«Началось создание аллеи вязов в Нарымском сквере. Вяз – дерево, не характерное для Сибири, но специалисты уверяют – можно создать условия для того, чтобы они росли и в нашем климате. В конечном итоге, там будет высажено 60 вязов», — рассказал журналистам Анатолий Локоть.

Ранее «КС» писал, что на сайте госзакупок объявлен конкурс на реконструкцию освещения и благоустройство Центрального парка. На встрече с журналистами мэр Новосибирска упомянул об этих планах, добавив, что в парке также планируется отреставрировать фасады входной группы и административного здания. По словам градоначальника, выделены деньги и Заельцовскому парку, который в этом году отмечает юбилей – 85 лет.

«Парку выделены бюджетные средства на обустройство парковочных мест, зачистку подлеска, кустарников. Также планируется установка малых архитектурных форм, арт-объектов», — рассказал Анатолий Локоть.

На левом берегу на территории парка имени Кирова этим летом заменят бордюрный камень, проведут ремонт асфальтированных дорожек и ограждения. Кроме того, здесь же высадят новые деревья. Как было сказано мэром, это будут кедры. Хвойные появятся и в парке «У моря Обского», где предполагается высадить сосновую аллею.

«Я выступаю за то, чтобы высаживались именно хвойные породы деревьев, потому что Новосибирск появился на месте ленточного бора, здесь природой определено, что хвойные породы чувствуют себя хорошо», – пояснил выбор хвойных Локоть.

Продолжая тему озеленения, мэр рассказал о планах высадить новые деревья и цветники в Первомайском сквере и Бугринской роще. Всего за сезон в Новосибирске будет высажено 7,3 тыс. деревьев и 8,3 тыс. кустарников.

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