С замминистра имущественных отношений Иркутской области сняли обвинения по делу о «Боярышнике»

Отстраненная от должности в январе этого года заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова вышла на работу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства области.

В январе 2017 года Свердловский районный суд Иркутска временно отстранил от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о халатности, связанное с массовыми отравлениями спиртосодержащей жидкостью «Боярышник».

Теперь же замминистра, как сообщили в областном правительстве, вновь приступила к своим обязанностям. Уточняется, что на работу Евгения Нефедова вышла с понедельника 5 июня.

Напомним, в конце 2016 года в Иркутске 76 человек отравились спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» с летальным исходом. По уголовному делу было задержано более 20 человек. Отравление было вызвано метиловым спиртом, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. Начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук назвал эту ситуацию «из ряда вон выходящей».

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