Новый резидент «Бирюзовой Катуни» приступил к строительству своих первых объектов

На территории особой экономической зоны в Алтайском крае началось строительство новых объектов, сообщили в региональном правительстве.

Ранее «КС» сообщал, что управляющая компания «Бирюзовой Катуни» одобрила заявки на строительство гостиничного комплекса на 120 номеров и кемпинга на территории ОЭЗ двум инвесторам. Сегодня стало известно, что компания «Актив Парк» вышла на строительную площадку. Сообщается, что новосибирская компания возведет здесь гостиничный комплекс, пункт питания, оздоровительный центр и спортивно-развлекательные объекты.

Отметим, что Счетная палата РФ проверила особую экономическую зону и признала ее 10-летнюю работу неэффективной. По словам полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, развитие ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» сдерживает приостановка введения в эксплуатацию некоторых объектов инфраструктуры.

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