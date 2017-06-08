Для решения проблемы объекта по ул. Тульской в Новосибирске будет создана рабочая группа

О создании специальной технической рабочей группы по решению проблемы «обманутых дольщиков» с Тульской сообщили в правительстве Новосибирской области по результатам собрания.

Накануне министерство строительства Новосибирской области и мэрия Новосибирска провели общее собрание пострадавших от заключения предварительных договоров с ООО «СтройЦентр». По данным правительства, в работе собрания приняли участие 87 граждан, претендующих на квартиры строящегося жилого дома по ул. Тульской, 80 и 82.

«В ходе собрания была достигнута взаимная договоренность о создании специальной технической рабочей группы в составе представителей граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр», представителей министерства строительства региона и представителей мэрии для выработки и заключения соглашения о мерах, направленных на восстановление прав граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр» и подтвердивших статус потерпевших», — рассказали об итогах собрания в областном правительстве.

Там же уточнили, что численный состав рабочей группы 20 представителей. Ее формирование пройдет в четверг 8 июня.

Ранее, как комментировали в минстрое региона, в ходе встреч с инициативной группой не было достигнуто конструктивного диалога.

Тем временем ряды участников голодовки начинают редеть: скорая помощь уже второй день продолжает увозить людей, у которых начались проблемы со здоровьем.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter