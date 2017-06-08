Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные телеком-сервисы

В МТС сообщили о росте популярности дополнительных телекоммуникационных решений (VAS) среди омских компаний. За год количество компаний региона, использующих инновационные телеком-сервисы увеличилось в 2,6 раза.

Сегодня корпоративными клиентами МТС в Омской области являются как коммерческие организации, так и государственные структуры. Среди клиентов – управление делами правительства Омской области, Сбербанк России, Транссибнефть, Газпромнефть, хоккейный клуб «Авангард», НПО «МИР», Почта России, Любинский молочноконсервный комбинат, Омсктехуглерод, Омскгоргаз, Ассоциация торгово-промышленных предприятий «Группа ОША», САН ИнБев, Омский аэропорт и др.

Наибольший рост подключений у компаний Омска пришелся на защищенную передачу данных, а также услуги по информированию клиентов и обработке звонков.

Первую строчку рейтинга популярности занимают сервисы защищенной передачи данных (APN), обеспечивающие защищенный удаленный доступ к ресурсам компании (информации, оборудованию, транспорту) и безопасный обмен данными между ними. Количество сим-карт с подключенной услугой APN выросло за год в 17 раз. Так, преимущества защищенного обмена данными уже оценили Сбербанк РФ, ПАО «Омскшина» и другие компании региона.

На втором месте ─ услуга «МТС-Коммуникатор», позволяющая координировать действия сотрудников, а также информировать клиентов при помощи SMS-сообщений. За прошедший год число компаний, использующих «МТС-Коммуникатор», возросло в 1,7 раза. Ежемесячно с помощью данного сервиса компании региона, среди которых аптеки «Фармакопейка», «СТБ-Охрана», торговый дом «Ниагара», отправляют более пяти миллионов сообщений.

Замыкает рейтинг подключений сервис «Бесплатный вызов 8-800», который помогает компаниям, в том числе таким как ИТСК, «Росювелирторг», «Сибирские колбасы», эффективно обслуживать клиентов компании: оперативно обрабатывать все входящие звонки, независимо от их количества, а также увеличить число дозвонившихся до офиса клиента. За год количество компаний, использующих этот сервис, увеличилось в 1,5 раза соответственно.

За год объем интернет-трафика, используемый корпоративными клиентами МТС в Омской области, вырос в 1,8 раза. В настоящее время мобильный интернет используют более 60% бизнес-абонентов компании.

«Сегодня омские предприятия более тщательно подходят к организации бизнес-процессов, чтобы успешно конкурировать. Поэтому мы фиксируем ощутимый рост спроса на конвергентные услуги и другие телеком-сервисы МТС, позволяющие оптимизировать затраты без потери качества и уровня обслуживания клиентов. Добавлю, что с мая 2016 года клиентами компании МТС стали более 1 тыс. компаний нашего региона», – отметил директор филиала МТС в Омской области Андрей Сергиенко.

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