«Сибирская продовольственная компания» не согласилась с выводами апелляционного арбитражного суда в Томске и намерена оспаривать принятое им решение. Напомним, что вчера стало известно, что суд утвердил несхожесть дизайнов упаковок сосисок «Сибирской продовольственной компании» и «Торговой площади». Таким образом, решение арбитражного суда Новосибирской области по этому делу осталось в силе.

Напомним, что в 2015 году УФАС по Новосибирской области возбудило дело против «Торговой площади» после жалобы «Сибирской продовольственной компании» (СПК). Предметом спора стала упаковка одного из видов продукции «Торговой площади» под брендом «Здоровая сосиска». Так, было указано, что «Торговая площадь» использовала на упаковке своего товара изображение, «сходное до степени смешения с товарным знаком «Большая сосиска» компании «СПК».

Арбитражный суд Новосибирской области и впоследствии апелляционный арбитражный суд в Томске утвердил несхожесть дизайнов упаковок сосисок «Сибирской продовольственной компании» и «Торговой площади».

«Действительно 6 июня седьмым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление, в соответствии с которым решение Новосибирского арбитражного суда по делу о признании решения антимонопольного органа недействительным было оставлено без изменений. «Сибирская продовольственная компания «не согласна с выводами суда апелляционной инстанции. В ближайшее время ООО «СПК» планирует подать кассационную жалобу на вынесенное постановление суда апелляционной инстанции, продолжать работу по защите своего товарного знака», — пояснила «КС» специалист юридической службы холдинга «Российские мясопродукты» (в который входит СПК) Юлия Дорофеева.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter