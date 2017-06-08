Центральный районный суд Новосибирска приговорил к колонии предпринимателя Артема Чебанова, который по версии обвинения в 2014 году за 9 млн рублей обещал поспособствовать снятию с выборов одного из кандидатов в мэры Новосибирска. От «Единой России» тогда баллотировался бывший и.о. мэра Владимир Знатков. Еще одним кандидатом был выдвиженец «Родины» Андрей Ксензов. По версии следствия, Чебанов пользовался доверием человека, который помогал на выборах Ксензову.

Центральный районный суд вынес приговор в отношении Артема Чебанова, который в период избирательной кампании по досрочным выборам мэра Новосибирска под предлогом оказания юридических услуг получил от потерпевшего и похитил 9 млн рублей, сообщила 8 июня прокуратура Новосибирской области.

Приговор был вынесен 6 июня и вступит в силу через 10 дней, сообщила корреспонденту «КС» старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ольга Еремеева. Наказание реальное, — Артем Чебанов получил 3 года 10 месяцев лишения свободы колонии общего режима.

Такой срок обусловлен тем, что речь идет о трех преступлениях. Дело по избирательной кампании 2014 года — лишь один из эпизодов. Артем Чебанов также обвинялся в том, что пытался завладеть чужим имуществом, кроме того ему удалось похитить у одного из потерпевших автомобиль Toyota Harrier стоимостью 500 тыс. рублей, оформив его на свою жену.

Что касается эпизода, который произошел в период избирательной кампании 2014 года, Чебанов был знаком и пользовался доверием человека, который помогал на выборах одному из кандидатов в мэры Новосибирска. Обвиняемый позиционировал себя как руководитель крупной фирмы. По версии обвинения, он пообещал повлиять на решение суда первой инстанции, чтобы с выборов был снят один из кандидатов и попросил за это сумму 9 млн рублей, пояснил корреспонденту «КС» старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ, советник юстиции Дмитрий Лямкин.

Напомним, в 2014 году от «Единой России» на досрочные выборы мэра выдвигался бывший и.о. мэра Владимир Знатков (сейчас первый заместитель председателя правительства Новосибирской области). В марте 2014 года судом был удовлетворен иск экс-кандидата в мэры Новосибирска Ивана Старикова, вследствие чего Владимир Знатков был снят с выборов. Через несколько дней это решение отменил Новосибирский областной суд.

Еще одним кандидатом на тех выборах был выдвиженец «Родины» Андрей Ксензов, который снялся в последний момент в пользу коммуниста Анатолия Локтя и позже стал первым вице-мэром, а затем начальником метрополитена. Этой весной Локоть его уволил, сейчас в суде он требует воостановить его в должности.

По версии следствия, Чебанов пользовался доверием человека, который помогал на выборах Ксензову. И Чебанов обвинялся в похищении у него 9 млн рублей. Как пояснили корреспонденту «КС» источники в прокуратуре Новосибирской области, потерпевший не обращался самостоятельно с заявлением в правоохранительные органы. В ходе разбирательства он утверждал, что Чебанов похитил у него деньги. Параллельно подсудимый писал заявление, в котором указывал, что его якобы склоняли к совершению преступления.

Выборы мэра в 2014 году выиграл Анатолий Локоть. Корреспонденту «КС», он ответил, что обо всем, что связано с Ксензовым, лучше общаться с самим Ксензовым. «Я не отвлекаюсь, у меня даже информации такой нет. Меня этот вопрос не интересует», — подчеркнул мэр.

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