Выставка «НТИ ЭКСПО» пройдет в рамках форума «Технопром-2017» в Новосибирске с 20 по 22 июня. Оргкомитет в Москве уже утвердил деловую программу выставки.

Международный форум технологического развития «Технопром-2017» пройдет в Новосибирской области 20-22 июня 2017 года. Сейчас уже утверждена программа работы выставки науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО», которая состоится в дни работы форума.

«В этом году насыщенная деловая программа предусмотрена не только на V международном форуме технологического развития «Технопром», но и на выставке науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО», которая пройдет в рамках форума. В общей сложности запланировано полтора десятка мероприятий различных форматов», — рассказали организаторы на официальном сайте мероприятия.

Выставка предполагает четыре формата мероприятий для бизнес-коммуникаций. На площадке «Есть контакт» участники могут получить информацию о новых технологических решениях, нужных крупным корпорациям и компаниям, и алгоритме вхождения в круг их партнеров. В рамках этого формата планируются выступления представителей Роспатента, Росатома, ФАНО, «Норильского никеля».

Для того чтобы новых деловых партнеров, презентовать продукт или технологию потенциальным заказчикам, организаторы выставки предлагают гостям посетить площадку «Техно биржа», где пройдет презентация программы инновационного развития ГК «Ростех» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». Кроме того, в программе заявлена презентация новых продуктов в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики.

Блок «Техно прорыв» позволит посетить выступления экспертов и представителей федеральных министерств, которые расскажут о действующих и планируемых мерах господдержки промышленности и науки.

Последний формат – «Общение без галстука» — даст возможность участникам задать интересующие вопросы, касающиеся государственной политики в области промышленности и науки, напрямую руководству профильных министерств и правительства РФ.

В «НТИ ЭКСПО» примут участие сибирские вузы, институты РАН и около 50 государственных и производственных предприятий, среди которых в программе заявлены ПАО «Ростелеком», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», ФГБУ «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», ООО «Лиотех-Инновация» и др.

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