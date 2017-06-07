Октябрьский районный суд Томска признал пятерых бывших работников одной из нефтеперерабатывающих компаний виновными в покушении на кражу из нефтепродуктопровода. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствие установило, что четверо подсудимых, действуя в составе организованной группы, похитили более 38 тонн нефтепродукта на сумму свыше 1 млн рублей. При этом с помощью пятого сообщника было похищено более 25 тонн на сумму около 700 тыс. рублей. Сотрудники полиции пресекли деятельность злоумышленников при очередной попытке хищения нефтепродукта объемом около 4 тонн стоимостью более 100 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимые частично признали вину в совершенном преступлении. Государственный обвинитель учла положительные характеристики личности виновных и смягчающие обстоятельства. В связи с этим было принято решение исправить подсудимых в условиях, не связанных с лишением свободы.

Как передали в пресс-службе областной прокуратуры, суд согласился с позицией государственного обвинения. В результате четверых виновных приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, пятого подсудимого — к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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