В Дзержинском районе на площадке строящегося жилого дома на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова произошел несчастный случай – погиб рабочий.

В Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» сообщили о трагическом случае, произошедшем на строительной площадке известного долгостроя на Кошурникова. Рабочего завалило глиной в котловане, когда там работал экскаватор.

«Машинист предупредил строителей, двое из них успели отбежать, а один, 24-летний мужчина, оказался погребен под пластом земли. Несколько строителей тут же кинулись откапывать пострадавшего, но было поздно — он погиб», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию, пояснив, что сейчас на месте работают все необходимые службы.

Тем временем в следственном управлении СК РФ по региону организовали проверку в отношении ООО «Евродом» по факту гибели рабочего.

«Установлено, что он является гражданином республики Узбекистан. В трудовых отношениях с предприятием он состоял», — рассказали о подробностях случившегося в ведомстве.

На текущий момент на месте работает следователь Следственного отдела по Дзержинскому району.

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