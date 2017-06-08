УБРиР включил лизинг в программу кредитования малого и среднего бизнеса

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков*, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), изучив тенденции рынка и потребности клиентов, решил возобновить специальную лизинговую программу для малого и среднего бизнеса.

В качестве объектов лизинга банк предлагает широкий спектр различного имущества: автомобили (как новые, так и бывшие в употреблении), специальную технику, производственное и торговое оборудование, недвижимость. Условия финансирования – от 500 тыс. до 30 млн рублей на срок от 13 до 60 месяцев для движимого имущества и от 13 до 84 месяцев – для недвижимости.

«Такой инструмент финансирования, как лизинг, давно перестал быть экзотикой для компаний малого и среднего бизнеса. Благодаря своей простоте, доступности и эффективности эта услуга позволяет без особых затрат поддерживать оснащенность предприятия в соответствии с требованиями рынка, — говорит руководитель филиала «Новосибирский» УБРиР Лариса Кучендаева. — Одновременно предприниматели оптимизируют налогообложение, так как все лизинговые платежи можно отнести на себестоимость продукции. Лизинг в первую очередь выгоден плательщикам НДС и налога на прибыль».

Также она добавила, что УБРиР готов взять на себя значительную часть работы по выстраиванию договоренностей с официальными дистрибьюторами и оформлению документов.

* по данным аналитического исследования RAEX (Эксперт РА), крупнейшего в России рейтингового агентства, включенного в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России

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