Выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», открывшаяся 6 июня в Новокузнецке, по данным организаторов, в текущем году выросла на 20%. Интерес к угольному форуму очевиден не только в цифрах, но и в настроениях участников. По итогам общения с представителя бизнеса, «КС» убедился: оживление на угольном рынке, вызванное недавним ростом цен, повлекло увеличение продаж спецтехники.

В текущем году участие в выставке принимают 614 компаний из 24 стран мира, площадь экспозиции составила более 40 тыс. кв. метров. Показательно, что в Новокузнецк приехали сразу несколько крупных компаний, которые в последние годы считали нецелесообразным выставляться на форуме. Среди них, например, обладатель едва ли не крупнейшего стенда в павильонах дилер Caterpillar ООО «Восточная техника».

«Сегодня в ногу с растущим рынком мы решили масштабно представить компанию, являемся официальным спонсором выставки в этом году, — поясняет руководитель маркетинга, административной поддержки продаж и логистики ООО «Восточная Техника» Сэмюэль Климовский. — Сейчас мы видим большой спрос, цены на уголь росли, соответственно, компании стараются менять парк, чтобы повысить эффективность работы. Если сравнивать начало 2017 года с 2016 годом, спрос увеличился на 30%», — уточняет он.

После четырехлетнего перерыва до Новокузнецка добрались представители Atlas Copco. По словам менеджера по коммуникациям АО «Атлас Копко» Ольги Селивановой, отсутствие компании было связано, в большей степени, с внутренними изменениями и реорганизацией, нежели с экономическими причинами. «Можно сказать, что мы вернулись на выставку «Уголь России и Майнинг», потому что поняли, что она для нас профильная, — отмечает Ольга Селиванова. — Мероприятие стало намного интересней, чем в предыдущие годы. Это отличное место встречи с нашими заказчиками», — добавляет она. После двухлетней паузы прибыла в Кузбасс делегация Ясиноватского машзавода. Заметно подросли стенды и завсегдатаев форума. Например, Копейский машзавод всегда выставлявший один комбайн, в этот раз привез два.

Дилеры горно-шахтного оборудования не скрывают оптимизма. «Если в прошлые годы было затишье, техника вообще не продавалась, собственники старались ремонтировать оборудование, то сейчас началось движение, обновление, — рассказывает директор «Сервисного центра горнопроходческие машин» (Новокузнецк) Антонина Зайцева. — В первый день форум посетило много руководителей. Подходят с договорами, подготовленные». По данным Антонины Зайцевой, с начала года только предприятия «Южкузбассугля» приобрели сразу четыре комбайна Копейского машзавода, «Кокс-Майнинг» — два комбайна Ясиноватского машзавода, «ТопПром» — купил комбайн китайской компании. Растут и продажи спецтехники для открытых горных работ. «Востребованы тяжёлые машины. Обновляются все. Берут технику как подрядчики, у которых в парке 10-20 машин, так и более крупные игроки, — говорит региональный директор официального дистрибьютора НYUNDAI «Тех.Маш.Юнит» Алексей Осипов. — К нам приезжал ТД «Сибирь», у них в парке порядка ста машин, подписываем с ними большой контракт», — делится он. По данным Алексея Осипова, рост продаж в его компании за последний год составил порядка 30%.

Одним из факторов, стимулирующих продажи спецтехники для открытых горных работ, по мнению участников форума, является спорная инициатива правительства, разрешающая угольным разрезам неограниченно увеличивать площадь разработки без ряда согласований с природоохранными органами. Ранее разрезы могли прирастать новыми землями не чаще одного раза в год.

Менее заметен рост продаж в сегменте производства механизированных крепей. «Новое оборудование сейчас, в основном, в запросах, реальных заказов мало, — высказывает мнение генеральный директор Северо-Задонского экспериментального завода Иван Щеколдин. — Спрос растет на бумаге, все мониторят, но до конца сделки никто не доводит», — констатирует он.

По мнению участников выставки, рост цен на уголь, начавшийся год назад, является краткосрочным трендом. В настоящее время стоимость угля на приемлемом для бизнеса уровне поддерживает массовое закрытие мелких шахт в Китае. Однако, собеседники «КС» обращают внимание на тот факт, что Поднебесная инвестирует в создание новых угледобывающих производств сразу в нескольких странах Азии. Таким образом, через пять лет добыча угля Китаем резко возрастает, что повлечет профицит на мировом рынке и резкое снижение стоимости. «Сегодня спрос на новые технологии скорее связан с падением стоимости угля на рынке, он постепенно дешевеет, — говорит директор угольного департамента ООО «Коралайна Инжиниринг» Вадим Новак. — В последние годы остаётся актуальной тенденция на удешевление технологий и капитальных затрат».

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