Новосибирское УФАС признало аптечную сеть нарушившей закон при проведении закупки. Рассмотрение дела прошло во вторник 6 июня.

Обращение с просьбой проверить закупочную деятельность МУП «Новосибирская аптечная сеть» поступило в УФАС региона от Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Активисты народного фронта считали, что муниципальное предприятие практикует нарушения при госзакупках. Ведомство согласилось с выводами ОНФ, что действия сети содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции» и назначило рассмотрение дела на 6 июня.

Так, по результатам рассмотрения, у муниципальной аптечной сети действительно обнаружились нарушения законодательства при проведении прямой закупки у единственного поставщика. Из материалов дела следует, что 30 декабря 2016 года муниципальное предприятие заключило договор поставки парфюмерных и косметических средств на сумму 1,2 млрд рублей по рамочному договору.

«Данным договором определен порядок поставки товара, при этом предмет договора не установлен, а указано, что предмет должен иметь отношение к парфюмерным и косметическим средствам. При этом документация не содержит ни примерного перечня товаров, ни перечня характеристик, позволяющих отнести тот или иной предмет к парфюмерным или косметическим товарам. Таким образом, определить что именно закупало МП «НАС» не представляется возможным», — рассказали о нарушении в областном УФАС.

Прямая закупка по рамочному договору, как пояснили в управлении, нарушает закон и приводит к ограничению конкуренции.

«Проведение закупки по заключению рамочного договора создает возможность не включения обязательных условий и сведений в закупочную документацию, что не допустимо согласно положениям Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также может привести к неэффективному использованию денежных средств заказчиком, отсутствию конкуренции при проведении закупочной процедуры, нарушению обеспечения гласности и прозрачности закупки, а также к иным злоупотреблениям со стороны заказчика», — прокомментировала действия сети заместитель руководителя новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Таким образом, в действиях предприятия установлено нарушение антимонопольного законодательства. В ведомстве рассказали «КС», что теперь все материалы будут переданы должностному лицу для возбуждения административного дела.

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