Мэр Новосибирска, депутаты горсовета (ГС) встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти области, чтобы обсудить: вернутся ли в муниципальный бюджет из регионального 10 процентов от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Но губернатора и спикера заксобрания, вероятно, на встрече не будет

По информации «Континента Сибирь», в четверг, 8 июня, состоится встреча между представителями города и области о возможности возвращения Новосибирску 3,5 млрд рублей, которые он потерял в результате решения 2014 года о перераспределении части НДФЛ в пользу областного бюджета. Напомним, что на майской сессии депутаты ГС единогласно поддержали официальное обращение к председателю законодательного собрания Андрею Шимкиву и губернатору Владимиру Городецкому.

Депутаты горсовета на сессии настаивали на необходимости личной встречи с губернатором и руководством ЗС для разговора. По сведениям редакции, на завтрашнем совещании не будет губернатора и спикера заксобрания (Андрей Шимкив в командировке). Точку зрения правительства на встрече представят первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков и заместитель председателя правительства Новосибирской области, руководитель регионального министерства финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Со стороны заксобрания будут присутствовать первый вице-спикер Андрей Панферов, председатель бюджетного комитета Александр Морозов и его заместитель Валентин Сичкарев. Кроме того, ожидается, что в совещании примет участие руководитель фракции КПРФ в ЗС Владимир Карпов.

Мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть также в числе участников. Как ранее сообщал «КС», горсовет Новосибирска будет представлен спикером, его заместителями и председателями комиссий.

Ранее «КС» писал о перспективах властей Новосибирска вернуть в бюджет потерянные после 2014 года отчисления по НДФЛ в размере 10 процентов. Собеседники «КС», представляющие областную власть, накануне встречи выразили по этому поводу скепсис. Вероятно, министр финансов Виталий Голубенко будет объяснять, почему подобные просьбы бесперспективны и что профицит областного бюджета, на который указывают муниципальные депутаты, — это иллюзия.

Не исключено, что на повестке будет стоять вопрос, если не о возврате НДФЛ областному центру, то хотя бы об увеличении отчислений из региональной казны по каким-то другими статьям. Власти Новосибирска настаивают, что им не хватает ресурсов на бюджет развития и указывают на огромный внутренний долг.

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