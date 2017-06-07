Замгубернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов провел рабочую встречу с директором Института Дальнего Востока РАН, членом Российского совета по международным делам Сергеем Лузяниным. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стороны обсудили внешнеторговую, инвестиционную деятельность региона.

Среди преимуществ Иркутской области Дмитрий Чернышов назвал географическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, сильный промышленный комплекс. Кроме того, регион занимает первое место в России по объему лесозаготовки, второе место в СФО по объему экспорта, по нефтепереработке и добыче полезных ископаемых.

Основа экспорта региона – товары деревообрабатывающей промышленности, металлы, товары ТЭК. Ввозят в область сырье для алюминиевой промышленности, машины и оборудование, химическую продукцию, товары народного потребления, технику и мебель.

«В силу географической близости основными контрагентами выступают государства Азиатско-Тихоокеанского региона, первенство с 2001 года прочно сохраняет КНР, – отметил Дмитрий Чернышов. – В 2016 году объем внешнеторговых операций региона со странами АТР составил 62% от общего объема внешней торговли».

В свою очередь Сергей Лузянин привел данные по товарообороту между Китаем и Россией. «Среди регионов РФ самая большая доля оборота с Китаем у Забайкальского края – 79%, у Иркутской области – около 41%», – сообщил Сергей Лузянин. При этом в общем товарообороте российский экспорт составляет всего 28%.

Иркутская область обладает огромным потенциалом для развития сотрудничества с зарубежными партнерами. По словам замгубернатора, в феврале открылось представительство АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» в Монголии. Также в этом году запланирована презентация региона в Японии и подписание соглашения о сотрудничестве с правительством индийского штата Орисса. Помимо этого, власти рассматривают возможность открытия в Иркутской области регионального центра Российского института стратегичеcких исследований. Сергей Лузянин выразил желание оказать региону консультационную поддержку в этом вопросе.

Ранее «КС» писал о новой экономической модели региона, которую представил в конце апреля в Москве губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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