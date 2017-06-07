На развитие проектов «Сибирскому наукополису» выделят 150 млн рублей

В среду 7 июня прошло первое заседание совета по вопросам развития научно-производственного кластера «Сибирский наукополис». В этом году мегакластер может получить порядка 150 млн рублей.

Заседание совета по вопросам развития научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» провел губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Напомним, совет был создан в апреле для разработки предложений и рекомендаций по стратегическим вопросам деятельности кластера.

По словам главы региона, задача «Сибирского наукополиса» в том, чтобы помочь Новосибирской области выйти на мировой уровень конкурентоспособности. К этому Городецкий добавил, что с каждым годом состояние инвестиционного климата в регионе улучшается, и за последний год область поднялась на 19 пунктов в рейтинге Агентства стратегических инициатив.

«Потенциал Новосибирской области гораздо выше. Сегодня перед нами стоит задача подняться ещё на несколько пунктов вверх и войти в двадцатку лучших регионов», – обозначил задачу Владимир Городецкий.

Как сообщалось ранее, по итогам прошлого года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров в России в рамках проекта Минэкономразвития РФ по созданию «Кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» с кластером «Сибирский наукополис». По результатам рейтинга область вошла в число 11 регионов, которым будет оказана федеральная поддержка. Так, уже в этом году мегакластер может получить около 150 млн рублей из федерального бюджета на развитие проектов.

По информации, которую озвучила министр экономики региона Ольга Молчанова, в федеральном Минэкономразвитии сейчас ждут конкретные проекты от новосибирского мегакластера.

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