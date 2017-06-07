В красноярском горсовете 17 депутатов сохранили мандаты

Городской совет Красноярска отказался отправлять в отставку 17 депутатов, к которым имела претензии краевая прокуратура. Вопрос о досрочном прекращении полномочий был внесен в повестку дня сессии, однако не был поддержан парламентариями. Отрицательное заключение по этой инициативе выдала и комиссия ГС по рассмотрению конфликтов интересов.

Требования надзорного органа были связаны с выявленными нарушениями в декларациях о доходах и имуществе за 2015 год. Речь шла о депутатах Владимире Владимирове, Вячеславе Гордееве, Александре Негруцком, Максиме Золотухине, Валерии Быкове, Разиме Абасове, Владимире Кондрашеве, Евгении Бухаровой, Владимире Егорове, Виталии Тычинине, Нине Михалевой, Геннадии Торгунакове, Владимире Пястолове, Виталии Дроздове, Елене Курамшиной, Юрии Турове. Они представляют практически все фракции, действующие в горсовете. Срочность была связана с судебным заседанием по этому вопросу, назначенным на 7 июня.

Заметим, в настоящее время в городском парламенте работают 30 депутатов из 36, поскольку четверо перешли на работу в Законодательное собрание, один покинул кресло по собственному желанию, еще один – отстранен по требованию прокуратуры. Таким образом, уход еще 17 депутатов подразумевал бы отсутствие кворума на заседаниях. При этом нынешнему составу горсовета в сентябре нынешнего года предстоит выбирать нового мэра Красноярска.

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