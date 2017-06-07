Заместитель председателя правительства Новосибирской области (НСО) — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил на пресс-конференции 2 июня предварительные результаты исполнения бюджета НСО за пять месяцев текущего года.

По словам Виталия Голубенко, доходы областного бюджета по итогам пяти месяцев составили 50,2 млрд рублей, из них 44 млрд рублей, или 87,6% — собственные поступления, налоговые и неналоговые. Динамика по собственным доходам за пять месяцев 2017 года составила 112%, со снижением к показателю I квартала 2017 года на 8%. При этом в январе 2017 года удалось собрать почти в 1,5 раза больше доходов, чем в январе прошлого года.

«Прирост собственных доходов в текущем году с точки зрения объема и динамики обеспечен налогами на прибыль, на совокупный доход, а также акцизами на алкогольную продукцию. НДФЛ, несмотря на то что является вторым по объему налогом в доходной части областного бюджета, в этом году прироста не обеспечивает», — сообщил корреспонденту «КС» министр финансов НСО.

Собираемость налога на прибыль в 2017 году увеличилась в части транспортных услуг — почти в 3,5 раза, в сфере добычи полезных ископаемых — почти в 3 раза, в финансовой деятельности — в 1,7 раз, в торговле — в 1,4 раза. Напротив, снизился прирост налога на прибыль в сфере энергогенерации и оказания коммунальных услуг. К концу года региональное министерство финансов и налоговой политики рассчитывает на более спокойный темп роста по налогу на прибыль, ожидается остановка показателя на отметке 106%.

В ходе своего доклада Виталий Голубенко остановился также на проблеме недоимки. По сравнению с началом года она выросла почти на полмиллиарда рублей. «По состоянию на 1 мая недоимка в консолидированный бюджет НСО достигла величины 6,9 млрд рублей. Из них на долю областного бюджета приходится 5,5 млрд», — рассказал зампредседателя правительства НСО. При этом 74% недоимки сосредоточено на территории города Новосибирска, 18% — в 30 сельских муниципальных районах. На оставшиеся городские округа — Бердск, Искитим, Кольцово, Обь — приходится 8% недоимки, или 534 млн рублей. Больше всего недоимки наблюдается по транспортному налогу — 1,9 млрд рублей. Второе место занимает НДФЛ — 1,5 млрд рублей. Недоимка по налогу на прибыль составила 1,2 млрд рублей.

Расходы бюджета НСО за пять месяцев 2017 года составили 43,7 млрд рублей. Из них собственные расходы, не обеспеченные целевыми трансфертами федерального бюджета, составляют 40,2 млрд рублей, или 92%. При этом доля социальных расходов в расходной части бюджета составила 85%, или порядка 35 млрд рублей. Существенная доля этих средств направляется из областного бюджета городу. Расходы областного бюджета, сосредотачивающиеся на территории Новосибирска, сопоставимы с бюджетом города.

Говоря о социальных расходах бюджета области, министр финансов подчеркнул, что область готова к всегда непростому в финансовом плане периоду летних отпусков работников бюджетной сферы.

Среди статей социальных расходов Виталий Голубенко назвал опосредованную зарплату сотрудникам лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе ОМС; субсидии на госзадание бюджетным и автономным учреждениям, которые предоставляют услуги в сфере образования, культуры и медицинской помощи; меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг; ежемесячные денежные выплаты и детские пособия, а также льготный проезд и льготное лекарственное обеспечение.

Расходы реального сектора экономики, куда относятся дорожный фонд, господдержка предприятий, капитальные вложения и жилищно-коммунальное хозяйство, составили 3,7 млрд рублей, или 9% всех собственных расходов бюджета. Порядка половины этой суммы сконцентрировано на расходах дорожного фонда.

«Областной бюджет является социально ориентированным по составу расходных обязательств и по объему расходов, которые устойчиво растут вместе с ростом зарплаты работников бюджетной сферы, вместе с увеличением численности детей в детсадах и школах, а также численности жителей, нуждающихся в мерах соцподдержки», — отметил министр финансов области. Рост социальных статей в расходной части бюджета требует очень выверенного подхода к формированию областного бюджета.

Общий объем расходов за пять месяцев 2017 года снизился на 1,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По замечанию Виталия Голубенко, это результат жесткой экономии в большей степени на статьях капитальных расходов, на материальных затратах учреждений. «Дефицита областного бюджета пока удается не допускать, сохраняя эффект резервов, сформированных в конце 2016 года. Мы готовы к финансово сложному периоду летних отпусков в бюджетной сфере, к дальнейшему стабильному исполнению социальных обязательств перед жителями Новосибирской области», — подчеркнул Виталий Голубенко.

В июне в региональном министерстве финансов рассчитывают получить порядка 6 млрд рублей собственных доходов, в то время как в мае поступило 9,3 млрд рублей, в апреле — 9,7 млрд рублей. Расходы июня ожидаются в размере около 9,5 млрд рублей, из которых 2,6 млрд — выплата отпускных работникам образования. Кроме этого, уменьшить доходы июня примерно на 2,6 млрд рублей может возврат налога на прибыль.

Что касается профицита областного бюджета, то он за I квартал 2017 года составил 5,1 млрд рублей, став для региона результатом сдержанной политики расходования бюджетных средств. В прошлом году правительство НСО, внеся изменения в бюджет и увеличив доходную часть примерно на 5,8 млрд рублей, погасило кредиторскую задолженность в размере 2,9 млрд рублей. Также в декабре, а не как принято, в январе, местным бюджетам было передано порядка 1,5 млрд рублей в качестве субвенций для выплаты зарплаты в детсадах и школах. Кроме того, удалось сохранить доходы последнего дня, или заключительный оборот, прежде всего в части налога на прибыль. Объем доходов последнего дня составил 1,3 млрд рублей. Таким образом, финансовая нагрузка по вышеназванным направлениям снята с I квартала текущего года. «Этот финансовый ресурс мы сохраняем на сегодня. По пяти месяцам текущего года превышение доходов над расходами сохраняется. Его предназначение — балансировка июня, в котором объем собственных доходов будет намного ниже, чем в апреле и мае, поскольку в июне нет сроков уплаты по налогам», — резюмировал Виталий Голубенко.

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