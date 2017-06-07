Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Серова. Таким образом, бывший мэр Братска освободился из колонии №3 Иркутска 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

В соответствии с приговором, вынесенным 15 апреля 2014 года, Александр Серов должен был провести в колонии строгого режима 5,5 лет. Срок его заключения был установлен до 19 января 2019 года. В итоге бывший градоначальник отбывал наказание в иркутской колонии около трех лет.

Напомним, в 2014 году Братский городской суд признал Александра Серова виновным в получении взятки. Следствие установило, что обвиняемый, находясь в должности мэра, вымогал у местного бизнесмена взятку в размере 15 млн рублей. В противном случае чиновник угрожал отказать в предоставлении в аренду муниципального имущества, необходимого для деятельности ЖКХ-предприятия, в том числе полигона твердых бытовых отходов. Таким образом, с 30 августа 2010 года по 2 февраля 2011 года Александр Серов путем вымогательства получил от предпринимателя взятку в размере 5,3 млн рублей.

Бывшего мэра Братска задержали в начале февраля 2011 года при получении очередной части взятки за подписание договора аренды имущества. Тогда же Александр Серов подал в администрацию города заявление об отставке по собственному желанию. Однако позже он утверждал, что написал заявление «под давлением». 31 марта 2011 года Братский городской суд отказал в удовлетворении его иска о восстановлении в должности градоначальника.

Свою вину в совершении преступления экс-мэр не признал. Чиновник утверждал, что дело сфабриковано теми, кто не поддерживал его «принципиальную позицию в отношении ЖКХ города».

«Первое антикоррупционное СМИ» сообщает, что жители Братска проводили после задержания своего мэра митинг: у здания горсуда они скандировали лозунги «Свободу Александру Серову» и требовали независимого суда.

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