Мэр Новосибирска встретится с делегацией Венгрии

В четверг 8 июня Новосибирск с рабочим визитом посетит официальная делегация Венгрии, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам 2016 года во внешнеторговом обороте Новосибирской области доля Венгрии составила 0,15% от общего товарооборота. Такая незначительная доля спровоцирована тем, что поставки между Новосибирской областью и Венгрией не имеют постоянной и четко выраженной товарной структуры, так как носят характер разовых сделок. Обсуждение перспектив сотрудничества и развития двусторонних связей между Новосибирском и Венгрией собираются обсудить в рамках рабочего визита делегация Венгрии и руководство областного центра.

Так, в четверг глава города Анатолий Локоть встретится с генеральным консулом Венгрии в городе Екатеринбурге Сергеем Сючем. Помимо генконсула в делегацию вошли консул генерального консульства Венгрии в городе Екатеринбурге по торгово-экономическим вопросам Тимеа Эндрейтер, атташе по сельскому хозяйству посольства Венгрии в РФ Виктория Набилек-Канавал, директор по развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии ЗАО «Венгерский Экспортно-Импортный Банк» Виктор Берки, директор ЗАО «Будапештский Водоканал» Янош Гомбасеги, директор ООО «Полюс» Ласло Хорват, региональный директор компании «Хунланд» Алексей Китаин.

Новосибирск на встрече будут представлять заместитель мэра Валерий Шварцкопп, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Люлько и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

Отметим, что не так давно областной Россельхознадзор сообщал об отправке из новосибирского зоопарка в зоопарк венгерского города Сегед двух самок мартышек Бразза.

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