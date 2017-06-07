Новосибирская КПРФ продолжает обвинять местное отделение «Единой России» в приписывании себе заслуг по реализации программ, финансируемых из бюджета, чтобы «хоть как-то приподнять рейтинг».

Новосибирский обком КПРФ уже не в первый раз негодует по поводу того, что программы по благоустройству Новосибирска и Новосибирской области преподносятся как программы «Единой России». Хотя финансирование на них идет из бюджетов — федерального, областного и даже из казны Новосибирска, которым руководит мэр-коммунист.

Очередной материал о «присвоении «Единой Россией» заслуг» опубликован на сайте новосибирской КПРФ вчера, 6 июня. В нем выражается недовольство по поводу отчета, который появился на сайте новосибирского отделения ЕР и заксобрания Новосибирской области. Речь идет о выездном заседании группы общественного контроля партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». «У неискушенного в политике читателя может сложиться впечатление, что данный проект реализуется непосредственно из партийной кассы (ЕР. — ред. «КС») или то, что члены указанной партии, сменив вдруг привычные костюмы на ярко-оранжевые робы и оседлав дорожно-ремонтную технику, своими руками стали приводить в порядок улицы. Но это далеко не так», — говорится в материале КПРФ.

Секретарь новосибирского отделения ЕР Валерий Ильенко согласился в разговоре с «КС», что финансирование, которое идет на партпроекты «Единой России», — это в том числе вливания из городского и областного бюджетов, за которые голосовали не только единороссы. «Софинансирование проектов разное, но главный посыл — федеральный бюджет. В подтвержденном Госдумой бюджете, направления, о которых идет речь, были заявлены «Единой Россией». Фракция ЕР доказала, что бюджет правильный. Все оппозиционные партии голосовали против него», — говорит Валерий Ильенко.

Ранее «КС» сообщал, что в марте этого года новосибирские единороссы отчитывались перед первым вице-спикером Госдумы, избранном от Новосибирской области Александром Жуковым о ходе партийных проектов, финансируемых из бюджетов. Речь шла о шести проектах. Самый крупный — «Городская среда», на который в этом году из федеральной казны для Новосибирской области предусмотрено 473 млн рублей, из областного — 254 млн рублей. Упоминалось о том, что на июньскую сессию заксобрания будет внесена поправка о дополнительных 354 млн рублей из регионального бюджета — на благоустройство территорий муниципальных образований в Новосибирской области, также в рамках партпроекта ЕР.

При этом, проект «Городская среда» софинансировался, в том числе, из бюджета Новосибирска, который возглавляет первый секретарь новосибирского обкома КПРФ. Единороссы, представляющие партпроекты, говорят: решение добровольное и мэр Новосибирска на публике подтверждает, что проекты идут под патронажем ЕР.

Второй секретарь новосибирского обкома КПФР, вице-спикер совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов при обсуждении темы на сайте коммунистов посчитал нужным назвать «традицию приписывать заслуги, ей вовсе не принадлежащие», «трендом партии власти», который задан премьер-министром РФ и лидером ЕР Дмитрием Медведевым. Сулейманов напомнил и о программе 2010 года «Дороги «Единой России». «Приписывать себе все, что делается за счет бюджета, неправильно. Возможно, это делается для того, чтобы хоть как-то приподнять рейтинг «Единой России», который, особенно сейчас, в условиях кризиса, имеет отрицательные тенденции», — цитирует КПРФ слова Рената Сулейманова.

Валерий Ильенко в разговоре с корреспондентом «КС», ссылаясь на «различные социологические исследования», заметил, что «рейтинги «Единой России» не падают, а растут, в отличие от рейтингов КПРФ».

Напомним, что мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть и его команда регулярно говорят о том, что усилия городской администрации сосредоточены на программе «Городские приоритеты», в которой основное внимание акцентируется на трех направлениях — дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, а также комфортная среда и зеленые территории.

При возникновении конфликтных ситуаций, мэр предпочитает отмалчиваться. Но и не сдерживает желающих высказаться по этой теме — будь то товарищи по партии или кто-то другой. Так, на апрельской сессии независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила Локтя прокомментировать, почему программа «Комфортная городская среда», финансируемая из бюджета, преподносится как программа ЕР. Мэр от ответа уклонился со словами, что с его стороны говорить было бы «не совсем корректно». Наталье Пинус тогда отвечал спикер совета депутатов, руководитель фракции ЕР Дмитрий Асанцев: «Потому что при принятии бюджета на 2018 год в Госдуме только от ЕР были предложения по финансированию в этой части. И только ЕР этот бюджет приняла, остальные фракции проголосовали против». Правда, другие депутаты, в частности, коммунист Валерий Науменко выразил по этому поводу скепсис.

Анатолий Локоть в свою очередь на той сессии предложил «вынести за скобки политическую составляющую». «Давайте относиться прагматично. Есть федеральные деньги. Наша задача максимально их использовать. Они пойдут на дворы и депутатов ЕР, и депутатов КПРФ, и независимых депутатов», — сказал он. А также добавил, что «на пленарном заседании мы все члены одной партии», чем сорвал аплодисменты.

Добавим, сегодня, 7 июня, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким на пресс-конференции сказал, что с 15 июня начнутся работы в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Министр подчеркнул, что проект реализуется по инициативе президента РФ и при поддержке партии «Единая Россия». В Новосибирской области ведётся работа над пятилетней региональной программой развития комфортной городской среды на 2018-2022 годы, в рамках которой благоустройство в регионе продолжится, говорится в релизе пресс-службы губернатора, который является членом ЕР.

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