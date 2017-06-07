Московский бренд женской одежды Bezko открылся в торгово-развлекательном центре «Аура» в декабре 2016 года. Не проработав и полугода, магазин выставлен на продажу за 2 млн рублей.

В декабре прошлого года в торгово-развлекательном центре «Аура» по франшизе начал работу магазин женской одежды Bezko. В салоне представлены модели в стиле smart casual и glamour, ориентированные на женщин 30-55 лет. Средний чек – 8 тыс. рублей.

По данным Avito, на данный момент магазин выставлен на продажу за 2 млн рублей. Площадь точки в ТРЦ «Аура» — 51 кв. метр.

Отметим, что конструкторский цех и производственные мощности Bezko находятся в Московской области, городе Долгопрудный. По информации компании, ориентировочная стоимость открытия фирменного магазина Bezko, площадью от 30 кв. метров составляет 500 тыс. – 2 млн рублей. Программу франчайзинга бренд Bezko запустил в 2015 году. На сегодняшний день, как сообщается на сайте компании, партнерами Bezko являются более 4 тыс. оптовых клиентов. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Безко Интернэшнл» является Сергей Безкоровайный. Бренд основан в 2012 году в Москве.

Напомним, что на текущий момент в ТРЦ «Аура» идет масштабная реновация. К действующему зданию уже пристроено пространство площадью 1 тыс. кв. метров. В нем расположится магазин одежды H&M. Запуск магазина анонсирован на III квартал 2017 года.

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