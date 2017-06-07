В минфине Новосибирской области отчитались о сокращении госдолга

Долговые обязательства региона уменьшились за май на 3 млрд рублей, свидетельствуют данные новосибирского министерства финансов и налоговой политики.

На начало лета 2017 года госдолг Новосибирской области составил 40,8 млрд рублей, что показывает уменьшение по сравнению с маем почти на 3 млрд рублей. В частности, был сокращен долг по бюджетным кредитам. Теперь здесь задолженность региона на уровне 26 млрд рублей (ранее – почти 29 млрд рублей). По ценным бумагам размер долга не изменился. Как и в мае, сумма составила 14,8 млрд рублей.

По словам министра финансов региона Виталия Голубенко, по данным на 31 мая в доходную часть бюджета поступило 50,24 млрд рублей, а собственные доходы области составили 44 млрд рублей.

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