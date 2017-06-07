Ко дню шахтера, который в этом году будет отмечаться 27 августа, власти планируют ввести в эксплуатацию новые шахты в Ленинск-Кузнецком и Новокузнецком районах. Мощность шахты им. Тихова будет составлять 2 млн тонн в год, шахты «Увальная» – 4,7 млн тонн в год.

Стоит отметить, что за 2017 год в Кузбассе уже введено в строй два новых предприятия по добыче угля – разрез «Трудоармейский Южный» в Прокопьевском районе и участок открытых горных работ «Карачиякский» на шахте «Тайлепская» в Новокузнецком районе. Как передают в пресс-службе правительства Кемеровской области, на шахтах, которые откроются в конце августа, уже создано 3 тысячи рабочих мест.

Об открытии двух шахт сообщил замгубернатора Евгений Хлебунов на XXIV международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке. Также Евгений Хлебунов рассказал о сумме инвестиций кузбасских угольных компаний в производство. По его словам, за год они вырастут на 4 млрд рублей и составят 62 млрд рублей. Приоритетными направлениями для угольщиков останутся переработка угля, углехимия, а также импортозамещение. Кроме того, в своем выступлении замгубернатора подчеркнул, что развитие отрасли в основном угледобывающем регионе страны должно идти параллельно с контролем за экологическим состоянием.

На долю Кузбасса приходится 59% в объеме добычи всего российского угля и 80% – коксующихся марок, сообщают в пресс-службе правительства Кемеровской области. В прошлом году горняками России было добыто 385 млн тонн угля, из них 227,4 млн тонн добыли в Кузбассе. Экспорт кузбасского угля за январь-май 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные зарубежные потребители – Южная Корея, Япония, Великобритания, Турция, Украина.

Ранее «КС» писал о запуске в Кузбассе высокотехнологичного производства сорбентов из угля.

Выставка «Уголь России и Майнинг» проходит в Новокузнецке с 6 по 9 июня. Конференции, семинары, круглые столы собрали более 600 участников из 24 стран. На площади более 40 тыс. кв. м представлено порядка 5 тыс. экспонатов. В 2016 году на выставке были заключены соглашения более чем на 4 млрд рублей.

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