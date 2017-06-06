Проверка, организованная прокуратурой Ононского района, показала, что в одном из административных зданий села Кубухай зимой не было организовано надлежащее теплоснабжение. В связи с этим жители села самостоятельно отапливали здание, в котором располагается фельдшерско-акушерский пункт и почтовое отделение. Вопреки требованиям прокуратуры района виновные лица к ответственности привлечены не были.

В январе прокуратура Ононского района провела проверку соблюдения администрацией муниципального района требований федерального законодательства о создании условий для оказания медицинской помощи населению и обеспечения поселений услугами связи. В результате было выявлено, что администрация района во главе с Ятуром Танхаевым не проводила мероприятия по организации отопления помещений.

Как сообщили 6 июня в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, глава Ононского района проигнорировал предписания прокурора об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В связи с невыполнением законных требований прокурора, в отношении Ятура Танхаева было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья назначил главе Ононского района штраф в размере 2 тыс. рублей.

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