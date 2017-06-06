Как стало известно «КС», бессменный руководитель финансовой разведки Сибири Александр Тимошенко покинул свой пост. Также корреспондент «КС» выяснил имя нового руководителя межрегионального управления (МРУ) росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.



Александр Тимошенко, 15 лет возглавлявший межрегиональное управление росфинмониторинга по СФО, оставил свой пост. Как он пояснил корреспонденту «КС», «в связи с достижением предельного возраста». 15 июня бывшему руководителю финансовой разведки исполняется 65 лет.

Свою деятельность Александр Тимошенко продолжит в негосударственной структуре – в компании «ВПК-ОЙЛ» в качестве заместителя генерального директора. Компания занимается добычей и переработкой нефтепродуктов.

Как выяснил корреспондент «КС», 26 мая в должность руководителя межрегионального управления росфинмониторинга по СФО вступил Андрей Долбня.

Новый руководитель финансовой разведки в 1990 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов; в 1996 году — Московскую государственную юридическую академию. С августа 1993 года по июль 2003 года Андрей Долбня работал в федеральных органах налоговой полиции РФ. Затем до сентября 2016 года в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю, Республике Калмыкия, Астраханской и Новосибирской областям на различных оперативных и руководящих должностях. В сентябре 2016 года был назначен заместителем руководителя МРУ росфинмониторинга по СФО.

Более подробно о выборе преемника и своей дальнейшей деятельности Александр Тимошенко рассказал в интервью, которое в ближайшее время появится на сайте и в печатной версии «Континента Сибирь».

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