В историческом центре Новосибирска возведут МФК «Альгамбра»

Группа компаний «Сибирь Девелопмент» приступила к строительству многофункционального комплекса «Альгамбра» в историческом центре Новосибирска – на площади Кондратюка. Комплекс будет представлять собой 23-этажное здание с бизнес-центром.

По замыслу, новый проект ГК «Сибирь Девелопмент» образует квартал, ограниченный улицами Нарымской, Советской и Сибирской. В компании подчеркивают, что название МФК выбрано в соответствии с пожеланием жителей Новосибирска, которые в ходе интерактивного голосования, проводимого по инициативе департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города, высказались за сохранение исторического названия — «Альгамбра».

В состав 23-этажного МФК «Альгамбра» войдут: двухуровневая подземная и надземная автостоянки, бизнес-центр с 1 по 5 этажи, выше — жилые помещения. Подъезды и подходы к жилой и административно-коммерческой частям будут разделены: доступ в бизнес-центр организован со стороны улицы Нарымской, вход и подъезд к жилой части — со стороны Советской.

Планируется, что архитектурная концепция МФК «Альгамбра» будет сочетать несколько архитектурных стилей: ампир, конструктивизм и хай-тек. Украшением комплекса станет современный тематический городской сквер, который «Сибирь Девелопмент» возведет на месте исторического расположения сада «Альгамбра». Как ранее сообщал «КС», открытие сквера состоится в 2018 году и будет приурочено к 125-летию Новосибирска.

По информации застройщика, начало продаж в МФК «Альгамбра» запланировано на конец 2017 года. В настоящий момент «Сибирь Девелопмент» проводит изучение спроса на новый объект.

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