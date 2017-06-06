Заявленная сумма бывших клиентов ООО «СО Купеческое» к НСА составляла почти 80 млн рублей.

Как рассказали «КС» в НСА, заявления юристов на компенсацию ущерба к союзу вызвали сомнения у экспертов. Одновременно в суд из Родинского района Алтайского края обратились сразу 15 страхователей, представителем которого выступил один и тот же юрист. Сумма заявленных убытков в счет возмещения ущерба, нанесенного вследствие утраты урожая сельхозкультур, по словам заявителей, составила свыше 80 млн рублей. При этом заявления были поданы спустя 2 года после страховых событий и в преддверии банкротства страховой компании – бывшего члена НСА.

«Суды единообразно пришли к единственно верному выводу, оценив обращения, поданные от имени фермеров Родинского района, как злоупотребление правом», — отмечает партнёр юридической фирмы AKS Legal, представляющей интересы НСА в данных судах, Кира Свинцова.

Таким образом, последнее из 15 «алтайских» дел было рассмотрено Арбитражным судом Московского округа в начале июня в пользу НСА. Обращения этих страхователей были квалифицированы как злоупотребление предоставленными правами, направленными на необоснованное получение выплат за счет средств компенсационного фонда НСА.

В союзе агростраховщиков отмечают, что мошенничество в агростраховании не поставлено на поток и составляет на сегодня порядка 1% от всего числа заключенных договоров, но могут при этом достигать 2 млрд в год.

По словам президента НСА Корнея Биждова, в агростраховании выплаты по страховым случаям представляют собой достаточно крупные суммы, что привлекает мошенников. Среди регионов, в которых агроюристы особенно активны, Алтайский и Ставропольский край, республики Удмуртия, Ростовская и Ульяновские области. «Справедливости ради замечу, что злоупотребления в агростраховании – не только отечественная практика, с такими явлениями приходится сталкиваться и нашим коллегам в США, Европе, других странах с развитым страховым рынком», — добавил Корней Биждов.

Для предотвращения мошеннической практики в агрострахованиипо всем без исключения заявлениям проводится экспертиза на основе информации, полученной из различных источников, в том числе и космического мониторинга с привлечением аттестованных Минсельхозом экспертов.

Напомним, что осенью прошлого года ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования правительства Новосибирской области о взыскании 13,7 млн р. с бывших руководителей СО «Купеческое» Татьяны Кудрявцевой и Ивана Михайлова. Они были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере).

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