В Новосибирске открылся новый центр для малого бизнеса

6 июня в Новосибирске на улице Чаплыгина открылся коворкинг «Business Lab». В запуске центра принимал участие председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Максим Останин, а также сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов.

Во вторник 6 июня в центре Новосибирска состоялось торжественное открытие коворкинга Business Lab. Площадь помещения, которое заняла площадка, около 200 кв. м. Руководители проекта планируют отдать эти площади как начинающим предпринимателям, так и давно работающим компаниям.

Как рассказал основатель коворкинга Павел Георгиев, проект создавался общими усилиями ряда инвесторов. Всего было вложено около 1,5 млн рублей на ремонт и оснащение площадки для бизнеса. Сам Георгиев уже работал с подобным проектом. Так, ему принадлежал коворкинг «Лифт», который располагался в БЦ «Новая Высота» и был продан в прошлом году.

В новом коворкинге помимо рабочей мебели, предприниматели смогут воспользоваться переговорными комнатами, кухней, а также за дополнительную плату можно работать в отдельных кабинетах. В планах организаторов дополнить зону отдыха оборудованным небольшим фитнес-клубом и кофейней. Центр будет работать круглосуточно и в формате open-space.

«Многие предприниматели работают сегодня с другими регионами, расположенными в разных часовых поясах. Это площадка, на которой малый бизнес может создаваться, расти и двигаться вперед», — рассказал о новом коворкинге Павел Георгиев.

Председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Максим Останин отметил плюсы таких инфраструктурных объектов, которые дают хорошие возможности для предпринимателей не тратить деньги на аренду собственного офиса, найти партнеров, оценить конкурентов, организовывать встречи разного формата.

«Чем больше будет таких площадок в городе, тем комфортнее будет малому бизнесу. Сегодня в Новосибирске есть два городских бизнес-инкубатора, которые были созданы при поддержке муниципалитета. Они переполнены, и у нас всегда стоит большая очередь на резидентство в этих инкубаторах. И когда предприниматели приходят к нам, мы показываем, какие возможности дают малому бизнесу лофты, коворкинги, частные бизнес-инкубаторы», — отметил в своем выступлении Максим Останин.

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