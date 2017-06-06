Mars предложили новосибирским властям новое производство

Как сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, сейчас власти региона рассматривают возможность создания производства костной муки. Такое предложение поступило от концерна Mars.

Власти Новосибирской области обсуждают возможность создания производства костной муки в регионе. Это сырье необходимо при производстве кормов для домашних животных. Глава региона Владимир Городецкий уточнил, что подобное предложение он получил от руководства Mars в рамках рабочей встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

«Компания беспокоится из-за постановления, которое может вскоре ограничить ввоз костной муки в Россию. Российского производства пока недостаточно. Мы понимаем, что эти ограничения помогут развить собственное производство, но пока нам необходимо время для работы в этой отрасли», — рассказал Владимир Городецкий о встрече с представителями компании и добавил, что сейчас вопрос о возможности производства на территории региона запущен в работу.

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