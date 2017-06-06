Стоимость четвертого моста в Новосибирске определит экспертиза

Ранее сообщалось о выделении федерального гранта в размере 26,3 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь, однако позже такая информация не подтвердилась. Стоимость проекта предстоит оценить федеральным экспертам.

Сегодня на встрече губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого с журналистами был затронут вопрос о выделении правительственного гранта на строительство четвертого моста. По словам главы региона, проект был одобрен комиссией и дано разрешение на строительство моста, однако стоимость станет известна только после проведения конкурса на выбор концессионера.

«Правительственная комиссия одобрила нам строительство четвёртого моста. Но стоимость моста будет ясна после проведения конкурса на выбор концессионера. Мы должны пройти федеральную ценовую экспертизу, поскольку речь идет о федеральном гранте», — сообщил журналистам Городецкий.

Губернатор отметил, что по регламенту прохождение экспертизы займет примерно месяц, а после этого будет объявлен конкурс.

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