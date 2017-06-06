Заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина обвиняется в совершении шести преступлений. В пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю 5 июня сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении чиновницы.

Напомним, Надежда Маршалкина в 2013 году, за два года до вступления в должность замглавы регионального минэкономразвития, руководила КГКУ «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья». Следствие установило, что обвиняемая, занимая высокую должность в госучреждении, а впоследствии в органе исполнительной власти, договорилась о получении взяток общей суммой около 72 млн рублей. Ее знакомый, руководитель крупной коммерческой организации должен был передать взятки в размере 10% от общей стоимости планируемых к заключению госконтрактов по строительству Богучанской ГЭС, а также по строительству объектов инфраструктуры и открытию грузового движения на железнодорожной линии Карабула – Ярки в Красноярском крае. Однако у сторон произошел конфликт, вследствие чего Надежда Маршалкина получила только часть взятки, а именно два автомобиля общей стоимостью порядка 4,7 млн рублей и 14 млн рублей на счет фирмы, в которой она являлась учредителем.

Таким образом, Надежда Маршалкина обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, в фальсификации решения общего собрания акционеров или совета директоров хозяйственного общества, а также в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Отметим, что в конце апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю сообщили о решении Красноярского краевого суда продлить обвиняемой срок содержания под стражей до 27 июня. В качестве основных доводов следствие указывало на умышленное злоупотребление обвиняемой правом на защиту, затягивание сроков ознакомления с материалами уголовного дела и намерение скрыться от органов следствия. Также следствие не исключает вероятность оказания давления со стороны обвиняемой на ключевых свидетелей.

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