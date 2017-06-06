В Новосибирской области будут по-новому оказывать господдержку сельхозпроизводителям

На заседании областного правительства были утверждены новые принципы господдержки сельхозпроизводителям региона, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

В госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015-2020 годы» были внесены изменения, согласно которым теперь господдержка в виде субсидий начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам и сельхозпотребкооперативам изменится. Так, нововведения коснутся сроков предоставления документов на право получения господдержки и сроков ее использования, а также перечня документов и нормы о возврате остатка субсидии в случае ее неиспользования в установленные сроки.

Теперь максимальные размеры предоставляемой господдержки на одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений будут составлять не выше 3 млн рублей, а для ведения иных видов деятельности – не выше 1,5 млн рублей. На развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство максимальная сумма установлена размером не выше 30 млн рублей, для ведения иных видов деятельности – не выше 21,6 млн рублей; сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на развитие материально-технической базы – не более 70 млн рублей. Общая сумма мер государственной поддержки по всем трем направлениям, как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, составляет 176,8 млн рублей.

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