Как стало известно «КС», рекламное агентство «Круче!» прекратило свое существование в прежнем формате, а партнеры агентства Максим Махеров и Иван Гудков приняли решение разделиться, чтобы заняться реализацией собственных проектов. Об этом «КС» сообщил сам Иван Гудков и подтвердил Максим Махеров. В свою очередь после ухода Максима Махерова команда «Круче!» объединилась с командой агентства Index Digital.

«Полтора года назад я отошел от оперативного управления агентством «Круче!», т.к. занял позицию директора по маркетингу компании NPM (до ребрендинга — «Новосибпродмаш»). Но при этом я оставался консультантом по креативным вопросам и сохранил свою долю в компании, — поясняет Максим Махеров. — У нас с Иваном Гудковым накопились друг к другу вопросы, касающиеся взглядов на дальнейшее развитие бизнеса. Я был убеждён, что «Круче!» как рекламный бизнес развивается правильно. Поэтому выступал против консолидации с агентством Index, так как для меня очевидно, что в этом случае нет объединения, а есть поглощение. Ведь в дальнейшем компания будет работать под вывеской Index, а бренда «Круче!» уже не будет. Такой сценарий развития событий меня не устраивал. Поэтому мы договорились о разделении бизнеса и о том, что каждый будет заниматься своими проектами. Сейчас 95% всех моих усилий направлены на работу в NPM, рекламный бизнес я пока поставил на паузу».

В свою очередь в информации, опубликованной Иваном Гудковым, сообщается, что команда рекламного продакшна «Круче!» действительно объединилась с командой Index Digital, чтобы создать новое рекламное агентство под единым брендом. В результате в Сибири появляется крупное продакшн и digital-media агентство полного цикла INDEX Brand Experience Agency. По словам Ивана Гудкова, новое агентство будет заниматься стратегиями для онлайн и оффлайн каналов, технологиями создания упаковок и рекламных кампаний, стратегией и аналитикой в области Digital media, видеопродакшном, веб-продакшном, SMM, а также обучением клиентов и партнеров всем digital-аспектам.

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