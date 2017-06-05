Бывший вице-мэр Новосибирска подал ходатайство об УДО

Александр Солодкин-младший направил в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга ходатайство об условно-досрочном освобождении. Прошение рассмотрят 14 июня.

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин обратился с прошением об условно-досрочном освобождении в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга. По данным материалам суда, ходатайство рассмотрят 14 июня.

Напомним, что Александр Солодкин-младший уже подавал прошение об УДО в суд Дзержинского района Новосибирска в прошлом году. Тогда в СИЗО №1 бывшему заместителю мэра вынесли положительную характеристику, но УДО посчитали «нецелесообразным». Через месяц Александра Солодкина-младшего конвоировали в исправительную колонию №2 г. Екатеринбурга.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении подается в законном порядке – через шесть месяцев после первого прошения, которое рассматривалось в августе 2016 года. Более того, Александр Александрович уже превысил этот срок. Ходатайство подкреплено положительными характеристиками с предыдущего места работы, исправительной колонии №2, а также известных новосибирских и российских политиков», – сообщил «КС» Александр Солодкин-старший.

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