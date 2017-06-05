В Новосибирской области будут активнее привлекать инвестиции в строительную отрасль

На заседании правительства Новосибирской области одобрили основные приоритеты развития региона на ближайшие три года, сообщает пресс-служба облправительства.

В понедельник 5 июня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий провел заседание правительства, где акцентировал внимание на реиндустриализации экономики региона и привлечении инвестиций. В частности, Городецкий считает, что необходимо активнее привлекать инвестиции в строительную область региона, показатели которой в последние годы заметно снизились.

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова назвала приоритеты социально-экономического развития региона до 2020 года, в числе которых реиндустриализация экономики, укрепление конкурентных позиций Новосибирской области, инвестиционное, демографическое развитие территории, увеличение доходов населения.

«На предстоящие годы закладывается рост фонда заработной платы – чем выше будет темп роста заработной платы, тем больше будет объём и темпы роста в розничной торговле, сфере услуг, строительстве. Уровень инфляции в ближайшие три года ежегодно предполагается на уровне 4% и ниже, это будет способствовать тому, что при росте средней заработной платы будет происходить увеличение реальных доходов населения», — подчеркнула в своем докладе министр.

В ходе заседания губернатор также поставил задачу проанализировать эффективность показателей реализации флагманских проектов, действующих в рамках программы реиндустриализации, утвержденной правительством региона в 2016 году.

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