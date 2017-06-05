Индекс промышленного производства в Томской области за 4 месяца 2017 года превысил среднероссийский показатель в 100,7%. В регионе рост составил 100,9% к аналогичному периоду прошлого года.

В обрабатывающих производствах области отмечен еще больший рост – 102,4%, в то время как по России – 99,6%. По данным пресс-службы администрации Томской области, прирост объемов в производстве пищевых продуктов составил 108,5%. В частности, выпуск молочной продукции увеличился на 17,3% (сыров — в 2 раза, сметаны — на 2,1 %, кисломолочной продукции — на 5,1%).

На 15,7% увеличилось производство нефтепродуктов, на 10,5% — пластмассы и резиновых изделий, на 4,5% — электрического оборудования, на 11,8% — других машин и инструментов. Деревообработка за январь-апрель текущего года показала рост на 9,9%. На 67,7% больше было выпущено лекарственных средств и медицинских изделий.

Также рост показывают сельское хозяйство и жилищное строительство. Так, индекс физического объема сельскохозяйственной продукции составил 101,8%. Что касается строительства, то за 4 месяца 2017 года в регионе введено на 30,1% больше жилых зданий, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительную динамику демонстрирует и рынок платных услуг для населения. Его объем вырос на 6,4%.

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