АО «СИБЭКО» запустило мобильное приложение

«Сибирская энергетическая компания» внедрила новый сервис — мобильное приложение для устройств, работающих на базе операционных систем Android OS и iOS.

Пользователи мобильного приложения АО «СИБЭКО» в режиме онлайн смогут в одно касание оплачивать тепло и горячую воду, контролировать состояние расчетов по лицевому счету, создавать и редактировать собственный профиль, а также подключать несколько лицевых счетов к одному профилю. Помимо этого, абонентам доступна функция оперативного информирования об изменениях на лицевом счете после проведенных начислений.

Для дополнительного удобства потребителей разработчики мобильного приложения предусмотрели ряд полезных функций. Так, новая услуга, внедренная в эксплуатацию энергокомпанией, дает возможность просматривать историю начислений и оплат, а функция напоминаний поможет точно в срок оплачивать тепло и горячее водоснабжение.

В пресс-службе «СИБЭКО» отметили, что регулярные уведомления о новостях энергокомпании позволят абонентам быть в курсе всех последних событий: проходящих акциях, актуальных отключениях и текущих ремонтных работах. Кроме того, пользователи мобильного приложения могут оперативно использовать обратную связь и систему «Народный контроль», благодаря которой в режиме онлайн можно информировать специалистов энергокомпании о различных технологических нарушениях, происходящих на оборудовании теплосетевого комплекса.

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (версии не ниже 4.4) и iOS (версии 8.0 и выше, iPhone 5 и более поздние модели). Скачать мобильное приложение АО «СИБЭКО» можно в Google Play и App Store.

«Запуск мобильного приложения “СИБЭКО” – еще один пример того, что мы постоянно развиваем и повышаем уровень сервиса. Для экономии времени наших абонентов мы разработали и внедрили информативный и удобный инструмент, который позволит жителям Новосибирской области, находясь в любой точке мира, своевременно оплачивать горячую воду и отопление. Отмечу, что данная услуга отдельно разработана и для абонентов города Бийска», — подчеркнул генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов.

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