РОСГОССТРАХ в Новосибирске выступил партнером Дня защиты детей

Новосибирский филиал компании РОСГОССТРАХ принял участие в проведении праздников, приуроченных к Международному дню защиты детей, на территории Заельцовского парка в Новосибирске и на площадке перед ДК Родина в Бердске.

Филиал компании РОСГОСТРАХ в Новосибирске принял участие в праздновании Дня защиты детей. У входа в новосибирский зоопарк сотрудники компании раздавали детям воздушные шарики и мыльные пузыри с цветными мелками для рисования. Наиболее масштабным мероприятием стал праздник для детей 3 июня на площадке перед ДК Родина в городе Бердске, где РОСГОССТРАХ выступил партнером мероприятия, организованного региональной сетью медицинских клиник «Медпрактика». Организаторы пригласили на праздник профессиональных аниматоров, художников по аквагримму и цирковых артистов с дрессированными собаками.

«Дети – наша главная ценность. Их позитивный жизненный настрой и здоровое эмоциональное состояние не менее важны, чем физическое здоровье, о котором мы привыкли заботиться в первую очередь, — рассказала директор сети медицинских клиник «Медпрактика» Людмила Начинова. — Именно поэтому мы стараемся проводить для наших маленьких пациентов как можно больше всевозможных детских мероприятий, и создавать им комфортную атмосферу в стенах наших клиник».

Во время вступительного слова на детском празднике директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Артем Сычев отметил, насколько важным является сотрудничество компании с сетью медицинских клиник «Медпрактика».

«Медпрактика» уже на протяжении 10 лет является стратегически важным партнером РОСГОССТРАХа, обеспечивая клиентам компании качественные медицинские услуги и достойный сервис, — подчеркнул он. – Мы всегда готовы поддержать своих партнеров в организации различных мероприятий, что направленных на благо общества. Добрых дел много не бывает».

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