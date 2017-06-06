Эксперты советуют, как дистанционно управлять и контролировать финансы предприятия в режиме 24/7 из любой точки земли.

Свое дело – это независимость и свобода. Это миф, подтвердят вам многие бизнесмены. Даже отпуск для большинства предпринимателей – мечта. Ведь вся ответственность только на собственниках. Ониуправляют всеми процессами, денежными расчетами и отчётностью. Проекты идут один за другим, здесь – переговоры, там – уже финальная сдача, и везде нужен контроль.

Но отдых нужен всем, особенно – летом. А современные технологии сегодня позволяют решить одну из ключевых задач бизнеса – дистанционно управлять и контролировать финансы предприятияв режиме 24/7из любой точки земли.

Для предпринимателей, которые самостоятельно ведут расчеты и бухгалтерию и часто работают вне офиса, УБРиР разработал идеальное решение – интернет-банк Light. Он работает как со стационарного компьютера, так и с ноутбука и планшета. А подключитьLight можно всего за один визит в банк, при открытии расчетного счета –это особенно ценно, когда нет лишнего времени. Кстати, подключение и обслуживание – бесплатные (!).

Интернет-банк Light позволяет не только совершать платежи онлайн или получать выписки по счетам, — программа предлагает множество сервисов, которые помогают вести бизнес удаленно:

Наглядная и простая аналитика финансовых потоков предприятия. Взглянув на диаграмму платежей и остатков за полгода, месяц или другой период, предприниматель сможет лучше увидеть «узкие места» в работе. И, к примеру, решить перенести платеж или использовать овердрафт

Взглянув на диаграмму платежей и остатков за полгода, месяц или другой период, предприниматель сможет лучше увидеть «узкие места» в работе. И, к примеру, решить перенести платеж или использовать овердрафт Онлайн во всем. Возможность разместить депозит на выгодных условиях, оставить заявку на кредит, эквайринг или выпуск карты, получить консультацию специалиста в чате — без визитов и звонков в банк

Возможность разместить депозит на выгодных условиях, оставить заявку на кредит, эквайринг или выпуск карты, получить консультацию специалиста в чате — без визитов и звонков в банк Автоматическое уведомление контрагентов о платежах. Благодаря этому сервису и отгрузка происходит быстрее, иваши контрагенты становятся лояльнее

Благодаря этому сервису и отгрузка происходит быстрее, иваши контрагенты становятся лояльнее Проверка добросовестности контрагентов «Светофор ». Позволяет автоматически проверить каждого контрагента и снизить риски, связанные с работой с новыми поставщиками и подрядчиками

». Позволяет автоматически проверить каждого контрагента и снизить риски, связанные с работой с новыми поставщиками и подрядчиками Sms-оповещение об операциях и ограничениях по счету

Кстати, интернет-банк Light вошел в ТОП-5 лучших онлайн-сервисов для ведения бизнеса в России1. 66% клиентов рекомендуют услуги для бизнеса УБРиР своим партнерам.А это весомый показатель качества обслуживания и доверия к банку.

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1. Исследование «Business Internet Banking Rank 2016» Markswebb Rank & Report.

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