В понедельник 5 июня около 20 дольщиков с Тульской объявили бессрочную голодовку на площади Ленина в Новосибирске. Вложив в строительство по несколько миллионов рублей, участники акции так и не получили свои квартиры.

Сегодня на центральной площади Новосибирска собрались участники долевого строительства по ул. Тульской, где дома строятся еще с 2004 года. Застройщиком объектов выступает ГК «Баутехник», а генподрядчиком до 2016 года ООО «Стройцентр», с которым застройщик расторг договор из-за хозяйственного спора, поэтому объект был консервирован.

Ранее участники акции проводили три пикета в апреле, где высказывали намерение объявить голодовку, но, по словам протестующих, власти не реагировали на возникшую проблему. В мае мэр Новосибирска в ходе выездного совещания по завершению строительства проблемных объектов высказывался, что основная сложность объектов на Тульской в том, что некоторые участники являются дольщиками, другие нет. Так, около 170 человек приобрели квартиры по предварительному договору и теперь рискуют остаться без квартиры и без денег.

В министерстве строительства области сегодня отреагировали на акцию дольщиков, отчитавшись о проделанной работе. Так, по информации министерства, проведены контрольные-проверочные мероприятия, ведется диалог с участниками долевого строительства и проводятся работы по подтверждению статуса участников долевого строительства решением суда. Кроме того, сейчас ведется доследственная проверка застройщика, а в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.

«Несмотря на предпринятые шаги по урегулированию ситуации, граждане, вложившие средства на основании предварительных договоров, вышли на публичную акцию в виде голодовки. При этом целью данной акции ставится решение вопроса заключения договоров участия в долевом строительстве неправовыми методами», — прокомментировали сложившуюся вокруг долгостроя ситуацию в областном минстрое, отметив, что правительство региона и мэрия Новосибирска неоднократно проводила встречи с инициативной группой ЖК «На Тульской» для определения возможного пути развития ситуации.

В областной прокуратуре подтвердили, что возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки законности привлечения денежных средств. Так, проверка выявила, что денежные средства были привлечены преступным путем.

«Выявленная схема привлечения денежных средств граждан противоречит требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ее реализация позволила лишить граждан прав на жилые помещения», — рассказали в прокуратуре.

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