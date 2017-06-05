Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 5 июня опубликовала экологический рейтинг субъектов РФ по итогам весны 2017 года. В расчет были взяты природо-охранный, социально-экологический и промышленно-экологический индексы.

Рейтинг возглавляет Тамбовская область со сводным экологическим индексом 67. На втором месте находится республика Алтай (индекс 60). Напомним, регион до 8 июня принимает заявки от подрядчиков на проведение экологической реабилитации озера Манжерок.

Замыкает тройку лидеров Алтайский край (59). Другие регионы СФО не вошли в десятку лучших. На 22 месте рейтинга расположилась Томская область, ее сводный индекс равен 51. Кемеровская область заняла 34-е место, Новосибирская область – 35-е. Что касается экологии нашего региона, то в НСО идет активное обсуждение концессионного соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов в селах Раздольном и Верх-Туле.

45-е место экорейтинга заняла Хакасия, 50-е – Омская область. «В Омской области, помимо свалок, серьезной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха в областном центре. В марте в Омске фиксировалось до 400 предельно допустимых концентраций этилмеркаптана. Виновник аварийного выброса так и не выявлен», – сообщил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Республика Тыва занимает 58-е место рейтинга. Сводным экологическим индексом, равным 42-ум, обладают Красноярский (68-е место) и Забайкальский края (67-е место). Ранее «КС» сообщал, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский распорядился создать министерство экологии и рационального природопользования. Оно будет исполнять план мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и взаимодействовать с экологические организациями.

Худшие показатели среди субъектов СФО имеют Иркутская область и Бурятия. Регионы занимают 78-е и 79-е места рейтинга.

Подводя итоги экологического рейтинга, председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин отметил положительную динамику в области обращения с отходами. «Из почти 8 тыс. свалок, нанесенных на интерактивную карту, запущенную в начале года Общероссийским народным фронтом, более 900 уже ликвидировано», – сообщил он.

Ранее «КС» писал об уровне загрязнения воздуха в городах СФО по итогам первого квартала текущего года.

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