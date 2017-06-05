ВТБ развивает сотрудничество с группой «Росгеология»

С начала текущего года банк ВТБ предоставил предприятиям группы «Росгеология» кредитные средства на сумму более 1,4 млрд рублей, подсчитали в кредитной организации.

ВТБ выдал кредиты компаниям, входящим в «Росгеологию». Средства были выданы АО «Росгео», АО «Иркутскгеофизика», АО НПЦ «Недра», АО «Южморгеология». Цель финансирования — пополнение оборотных средств компаний в рамках выполнения контрактных обязательств с заказчиками. Сроки финансирования – от 1 года до 3 лет.

«Росгеология» — один из стремительно развивающихся государственных холдингов, выполняющих функционал, связанный с поддержанием и пополнением информационной и научной базы о национальных природных запасах. Партнерство ВТБ с холдингом является одной из стратегических целей в развитии взаимоотношений банка с федеральными органами государственной власти и их подведомственными организациями», — прокомментировал сотрудничество заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

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