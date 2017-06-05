Бар «Чемпивон» в Новосибирске подал иск о самобанкротстве

Бар «Чемпивон», вновь открывшийся в декабре 2015 года в бизнес-центр «Кронос» на улице Советской, инициировал самобанкротство. Иск поступил в арбитражный суд Новосибирской области сегодня, 5 июня.

По данным арбитражного суда Новосибирской области, иск ООО «Рестогруп» о самобанкротстве зарегистрирован сегодня, 5 июня. Компания развивает бренд «Чемпивон» — одноименный бар закрылся 31 декабря 2012 года на Красном проспекте, затем, уже новые владельцы решили возродить «Чемпивон» в бизнес-центре «Кронос».

На данный момент бар закрыт на реконструкцию, сообщили в бизнес-центре, дата открытия заведения – неизвестна. Оперативно связаться с владельцами «Чемпивона» редакции не удалось. Площадь заведения составляет 400 кв. метров, рассчитано на 200 посадочных мест, в заведении регулярно проходили спортивные трансляции, а сам бар выполнен в форме стадиона.

Согласно информации ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Рестогруп» является Сергей Бутько. Напомним, что на Красном проспекте «Чемпивон» проработал около 15 лет.

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