На ремонт стадиона биатлонного комплекса в Новосибирске потребуется более 15 млн рублей

Конкурс на выбор подрядчика, который бы провел ремонт стрельбища биатлонного комплекса, появился на сайте госзакупок. Сумма ремонта оценена заказчикам в 15,69 млн рублей.

На стадионе биатлонного комплекса в Новосибирске планируют провести ремонт. Демонтажные работы, планировку трасс, благоустройство, установку ограждений подрядчик должен провести в течение двух месяц с момента заключения договора. Максимальную цену капитального ремонта заказчик оценил в 15,69 млн рублей.

В аукционной документации говорится, что итоги конкурса будут подведены 14 июня. В частности, подрядчик должен будет заменить асфальт, вырубить старые деревья, обновить покрытие трасс стадиона.

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