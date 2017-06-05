Воспитанники детского дома смогли узнать новые для себя профессии и посмотреть, как делают обувь, которую они носят ежедневно.

Не каждый взрослый человек с уверенностью скажет, что правильно выбрал свою профессию. Многие люди, получив образование, проработав некоторое время по специальности, вдруг понимают, что ошиблись. Как тогда можно спрашивать ребенка, кем он хочет стать? А ведь ребятам приходится определяться со своим будущим уже в средней школе. Профориентация это не еще один бесполезно потраченный час в школе, она помогает детям понять свои сильные и слабые стороны, понять себя. Однако сидя в классе за партой тяжело представить, что в жизни делает тот или иной специалист.

Поэтому ПАО КБ УБРиР и разработал долгосрочную благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая помогает детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.

«Мы хотим совместно с нашими партнерами создать для них картинку «своего завтра», где они могут себя применить, где они могут быть востребованы. Эта наша ключевая задача. В Новосибирске в этом проекте участвуют одна коррекционная школа и один детский дом. Здесь мы работаем два года. В первый год мы оказывали благотворительную финансовую помощь на приобретение товаров первой необходимости. Теперь мы сосредоточились на вопросах, связанных с психологической поддержкой и адаптацией детей. Наши проекты направлены на то, чтобы каждый выпускник детского дома смог реализовать все планы, найти свое место в жизни и создать счастливую семью. Практически во всех городах, где находится наш банк, действует благотворительная программа Это уже третья экскурсия в этом году. Мы были на «Истоке» производство пуховых и перьевых изделий, на швейном производстве «СИНАР» и вот сегодня мы приехали на фабрику компании «Обувь России», — рассказывает о проекте директор филиала УБРиР в Новосибирске Лариса Кучендаева.

Перед экскурсией в конференц-зале с ребятами встретился генеральный директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг. Он рассказал, что ребят ждет на данной экскурсии, что они увидят и смогут ли сами поучаствовать в процессе изготовления обуви. После чего директор показал эскиз, разработанный дизайнерами, с которого и начинается вся дальнейшая работа на производстве.

Менеджеры компании подробно рассказали о том, из чего состоит каждая модель. Ребятам дали рассмотреть заготовку верха обуви и предложили угадать, из сколки частей она состоит. Варианты ответов были разные, кто-то говорил наугад, кто-то пытался считать. Но настоящая цифра удивила всех. Сорок деталей использовано для одной заготовки. Как же ее собирают и из чего? Это и предстояло ребятам узнать на экскурсии. Всего дети посетили три цеха: раскройно-заготовочный, цех сборки и литьевой. Все сотрудники этих цехов делятся на две основные категории: обработчики деталей и сборщики обуви.

Первый цех, который посетили воспитанники детского дома — раскройно-заготовочный цех. Здесь они увидели, что такое лазерная раскладка и автоматизированный раскрой. Оператор должен правильно разложить материал, запустить специальную программу раскладки на станке, а после этого материал разрезается на детали в автоматическом режиме. В цехе также есть и раскройные станки, на которых специалист вырезает детали обуви механически при помощи специальных резаков и пресса. Ребята сразу отметили, что на этом этапе особенно важно следить за сохранностью рук. Позже Сергей Юнг рассказал гостям, что контроль качества производится на каждом этапе, начиная с полученного материала для производства обуви и заканчивая правильной шнуровкой. В противном случае брак можно будет заметить только в конце работы, а это значит, что много сил и времени будет потрачено зря и все придется переделывать.

В цехе по сборке работа шла еще веселее, здесь играла музыка, а каждый следующий станок и человек делали свою, отличную от других работу. Ребята задались вопросом, почему в это время года делают зимнюю обувь. Но потом сразу сами себе и ответили: зимние сапожки должны оказаться на прилавках осенью, значит подготовить их нужно заранее.

Литьевой цех мальчикам понравился особенно. Ребята очень долго смотрели на большой станок, который отливает подошву. Не менее яркое впечатление было у ребят и от цеха, где изготавливают берцы для российской армии.

«Мне больше всего понравился цех, где шьют военную обувь. Здесь все просто и надежно. Вообще я уже определился со своей профессией. Но мне интересно увидеть производство. Ведь в обычной жизни нельзя сюда просто так зайти и посмотреть», — рассказывает Дима, один из участников экскурсии.

Мне именно военный цех понравился. Я ездил уже на 20 предприятий. Мне такие поездки нужны, т.к. я еще не решил, кем хочу стать.

О порядке на производстве ребятам рассказывали походу экскурсии. Обязательный обед и десятиминутные перерывы каждые два часа. Для работников вредного производства предоставляется дополнительный отпуск, повышенная оплата, а также путевки в санатории.

После экскурсии на производство все снова собрались в конференц-зале, чтобы за чаем поделиться своими впечатлениями и задать появившиеся вопросы директору производства, а их оказалось намного больше, чем при первой встрече. Детей интересовало все: условия работы, для кого и какую обувь делают на этой фабрике, какие еще компании входят в группу, почему здесь не изготавливают модельную обувь и т.д. Такое количество вопросов может свидетельствовать только о заинтересованности ребят. Ведь очень скоро им предстоит решить, продолжить свое обучение и двигаться к высшему образованию, или пойти на среднее профессиональное, а кто-то, может быть, захочет сразу пойти на работу и уже самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

«Мы постоянно проводим экскурсии, для школьников и для техникумов, студентов и преподавателей Новосибирского технологического института, но обычно эти экскурсии короче. Сегодня физический труд рабочего не популярен в России. Все хотят быть банкирами, чиновниками, юристами и пр. Молодежь не привыкла работать. Но постепенно люди возвращаются на производства. Мы также привлекаем детей наших сотрудников. Еще со школы на каникулах некоторые из них работают у нас на легких операциях около четырех часов в день, чтобы заработать свои средства. После этого дети начинают ценить труд. Мы их официально трудоустраиваем, они ходят за зарплатой в кассу, и это им интересно. Также мы используем метод наставничества, т.е. людей, которые к нам пришли, обучаем с нуля. Если даже у человека нет образования, мы ему поможем адаптироваться, главное, чтобы у него было желание работать», — рассказывает о роли производства в жизни молодежи Сергей Юнг.

Михайлец Евгения, психолог программы «Дети верят в чудо» рассказала подробнее об этапах всего проекта и его важности в жизни этих детей:

«Данная программа — комплексная. Мы не только выезжаем на предприятия. Сначала мы проводим тренинг, знакомим детей с разными профессиями, проводим занятия для выявления сильных сторон каждого ребенка, выясняем их желания. В дальнейшем они смогут опереться на результаты этих занятий при выборе своей профессии. Далее мы посетили несколько предприятий и посмотрели какие бывают профессии и специальности. После каждой экскурсии мы с ребятами проводим обсуждения и выясняем, какими качествами должен обладать тот или иной специалист. В конце всего проекта планируется большая итоговая встреча, где с ребятами будем обсуждать, кому и какая профессия больше подходит. Надо заметить, что интерес к производству ребята проявляют. Я благодарна этому проекту, потому что обсуждение в классе не дает детям реального представления о специальностях. Вживую все воспринимается иначе».

Здоровый ребенок, проживающий в семье делая свой выбор, может опереться на опыт родителей, у него больше возможностей для осознания себя и своих желаний. Однако даже они не всегда делают выбор, который подходит именно им. Для детей-сирот, которые остались без попечения родителей выбор будущей профессии может стать чрезвычайно сложной задачей. Как здорово, что есть такие замечательные программы как «Дети верят в чудо», которая позволяет ребятам сориентироваться в большом мире и выбрать именно ту профессию, которая ему больше всего подходит.

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