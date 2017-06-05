В Бурятии появились мошенники, представляющиеся сотрудниками управления Роспотребнадзора. Неустановленные лица предъявляют поддельные служебные удостоверения и проводят контрольно-надзорные мероприятия в различных учреждениях и организациях республики.

В управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Бурятии обращаются к юридическим лицам и предпринимателям с просьбой проявлять бдительность. В ведомстве напоминают, что сотрудники Роспотребнадзора обязаны не просто предоставить удостоверение, но и ознакомить бизнесменов с распоряжением о проведении проверки на предприятии.

При возникновении описанной выше ситуации рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по республике Бурятия предупреждали о мошенниках, действующих от имени «Региональной службы Центра защиты прав потребителей». Неустановленные лица предлагали приобрести литературу по защите прав потребителей, наличие которой якобы проверяется сотрудниками Роспотребнадзора. Подобного рода действия носят мошеннический характер, сообщают в ведомстве.

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