В честь международного дня охраны окружающей среды сотрудники НПО «ЭЛСИБ» благоустроят сквер, находящийся недалеко от предприятия, сообщает пресс-служба компании.

В рамках Года экологии России в апреле 2017 года представители ЭЛСИБа совместно с администрацией Кировского района начали реализовывать проект по благоустройству территории сквера, расположенного напротив здания завода. Согласно плану, старые насаждения будут удалены, территория парка расчищена и созданы две аллеи. На одной аллее планируется посадка елей. В настоящий момент уборка территорий полностью завершена, уже установлено шесть скамеек и несколько урн. Напротив расположены рисунки детей сотрудников ЭЛСИБа.

В пресс-службе завода уточнили, что запланированный объем работ завершен в преддверии Дня защиты детей. Посадку деревьев с представителями районной администрации, как и открытие парка, приурочат ко Дню города.

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