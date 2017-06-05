Суд за совершение коррупционных преступлений назначил наказание бывшему начальнику территориального пункта ОФМС республики Тыва. 34-летняя Айлана Кувискаалчы признана виновной в совершении ряда преступлений.

Следствие и суд установило, что подсудимая незаконно заменила, оформила и выдала новые паспорта 14 гражданам, имеющим негативную кредитную историю. В документах содержались не соответствующие действительности анкетные данные и сведения о прописке, а также отсутствовали сведения о ранее выданных паспортах. За эти действия подсудимая получила несколько взяток общей суммой 175,5 тыс. рублей. В пресс-службе СУ СК России по республике Тыва сообщают, что незаконную деятельность выявили в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УБЭП МВД и УФСБ по региону. Суд установил, что обвиняемая действовала умышленно, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий.

Трем гражданам, дававшим взятку, суд установил наказание в виде штрафа. Одно уголовное дело прекращено в связи со смертью лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. Остальные фигуранты уголовного дела выступили свидетелями и активно способствовали раскрытию преступления.

Апелляционным определением приговор суда в отношении Айланы Кувискаалчы изменен с усилением наказания. Подсудимая после достижения ее ребенком 14-летнего возраста отправится в исправительную колонию общего режима на 5 лет. Также она обязана выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Кроме того, в течение двух лет подсудимая не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, организациях и учреждениях.

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