Жители Горно-Алтайска обратились к общественникам с просьбой поспособствовать обустройству пешеходным тротуаром, «зеброй» и дорожными знаками опасного перекрестка на улице Студенческая. Активисты ОНФ в республике Алтай выехали на место и встретились с гражданами.

Местные жители сообщили, что на оживленном перекрестке произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. По их словам, проблема заключается в том, что припаркованные машины мешают обзору на крутом повороте. Поскольку имеет место быть нехватка парковочных мест, некоторые автомобилисты оставляют свои машины вдоль дороги. Кроме того, на данном участке дороги отсутствуют дорожные знаки, а также пешеходный тротуар и переход. Вследствие этого пешеходы вынуждены ходить по проезжей части.

Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в республике Алтай Сергей Кухтуеков, ситуация усугубляется начавшимися каникулами у школьников. Дети катаются на велосипедах и роликах, также рядом с оживленным перекрестком расположены две автобусные остановки. «Не нужно быть специалистом, чтобы понять – на оживленном перекрестке крупного, густонаселенного микрорайона сложилась угрожающая для жизни и здоровья граждан ситуация. Необходимо принимать срочные меры. Вместе с тем улица Студенческая является лидером народного голосования на сайте dorogi-onf.ru. Жильцы высказали также неудовлетворенность состоянием улицы Университетская», – отметил Сергей Кухтуеков.

В пресс-службе общероссийского народного фронта сообщают, что активисты ОНФ обратились в администрацию Горно-Алтайска с просьбой принять неотложные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению в порядок дорожного полотна.

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